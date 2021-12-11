HDP'li Başaran: "Garibe Gezer, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti" - Haberler
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HDP'li Başaran: "Garibe Gezer, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti"

HDP'li Başaran:
AA / Adem Balta - Haberler | Politika

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Garibe Gezer, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti.

BATMAN (AA) - HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Garibe Gezer, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti." dedi.

Başaran, HDP'li bazı kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "cezaevinde işkence ve kötü muamele" ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

Kandıra Cezaevinde, Garibe Gezer'in de tek kişilik hücrede işkenceye maruz kaldığını iddia eden Başaran, "Biz bu konuda gereken uyarıları yaptık ama uyarılarımıza uyulmadı. Sonunda şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. İntihar olduğu söylendi. Biz de ailesi de bunun bir intihar olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Başaran, cenazenin defni için cenaze aracı verilmediğini savunarak "bunun bir düşmanlık politikası" olduğunu öne sürdü.

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AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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