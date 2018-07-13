HDP'li Barış Atay, Başkan Erdoğan'a Hakaret Eden Zuhal Olcay'a Sahip Çıktı

HDP Hatay Milkletvekili Barış Atay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası alan sanatçı Zuhal Olcay'a sahip çıktı.

"GEÇECEK BUGÜNLER ELBET"

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Zuhal Olcay'a verilen 11 ay 20 gün hapis cezası' Neden? Çünkü zat-ı muhtereme laf söylemiş. Vah. Geçecek bugünler elbet..." ifadelerini kullandı.

ZUHAL OLCAY ERDOĞAN'A NE DEMİŞTİ?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.

ŞARKI SÖZLERİNİ ERDOĞAN'A UYARLADI

Zuhal Olcay'ın mekanda çekilen görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelendiği kaydedilen iddianamede, sahne aldığı mekanda şarkı söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uyarladığı, aynı zamanda şarkı söylerken Erdoğan'a yönelik olarak el işareti yaparak alenen hakaret ettiği kaydedilmişti.