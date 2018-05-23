HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e verdiği 9 yıl 2 ay hapis cezasını inceleyerek aynı cezaya hükmetti. Baluken, Batman' dan 1'nci sıra milletvekili adayı gösterilmişti

GAZİANTEP BÖLGE MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARI İNCELEDİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "Toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi.

YEREL MAHKEMENİN CEZASINI YERİNDE BULDU VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMETTİ

Heyet, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Heyet ayrıca, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLDU

Böylelikle "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.