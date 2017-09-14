Hdp'li Aysel Tuğruk Annesinin Cenazesine Katıldı - 2

Hdp'li Aysel Tuğruk Annesinin Cenazesine Katıldı - 2

Hdp'li Aysel Tuğruk annesinin cenazesine katıldı (EK) - 2(Tür: Ankara)

Hdp'li Aysel Tuğruk annesinin cenazesine katıldı (EK) - 2

(Tür: Ankara)