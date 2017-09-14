Hdp'li Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katıldı (4)Cenaze, karayoluyla Tunceli'ye götürülmek üzere gece saatlerinde yola çıkarıldı.Kamera: Mustafa TURAPOĞLU(Tür: Ankara)
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