Hdp'li Aysel Tuğluk, Annesinin Cenazesine Katıldı

Hdp'li Aysel Tuğluk, Annesinin Cenazesine Katıldı

Hdp'li Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katıldı (4)Cenaze, karayoluyla Tunceli'ye götürülmek üzere gece saatlerinde yola çıkarıldı.

Hdp'li Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katıldı (4)

Cenaze, karayoluyla Tunceli'ye götürülmek üzere gece saatlerinde yola çıkarıldı.

Kamera: Mustafa TURAPOĞLU

(Tür: Ankara)