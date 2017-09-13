Hdp'li Aysel Tuğluk, Annesinin Cenazesine Katıldı

ANKARA'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye özel izinle katılan Aysel Tuğluk, gözyaşlarına boğuldu.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk, dün akşam hayatını kaybetti. Hatun Tuğluk'un cenazesi bugün Batıkent'te bir cemevine getirildi. Buradaki törene, HDP Eş Genel Başkanı seçilen Serpil Kemalbay, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, HDP'li Milletvekilleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Ahmet Türk ile yakınları katıldı. Ayrıca Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da özel izinle jandarma eşliğinde cenazeye katıldı. Aysel Tuğluk getirildiği araçtan indiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Cenaze boyunca Aysel Tuğluk'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Alevi dedesi tarafından yapılan duanın ardından Hatun Tuğluk, toprağa verildi. Bu sırada cenaze boyunca, jandarma görevlilerinin Aysel Tuğluk'un yanında bekledikleri görüldü.