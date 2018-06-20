HDP'li Ahmet Türk, Muharrem İnce'ye Yeşil Işık Yaktı

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden HDP'li Ahmet Türk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Muharrem İnce'yi destekleyeceklerinin sinyalini verdi.

"CHP'YE KARŞI OLAN MESAFE..."

CHP ile HDP'nin Muharrem İnce sayesinde daha da yakınlaştığını belirten Ahmet Türk, "Bir HDP'linin, başka bir partinin mitingini izlemesi kadar doğal bir şey yok. Sayın İnce ile başlayan bir söylemle, CHP'ye karşı olan mesafe de, eskisi kadar uzak değil, kapatmaya çalışıyor. Halk da buna ilgi gösteriyor" diye konuştu.

"UMUDU GÖRMEZLİKTEN GELMEK YANLIŞTIR"

"Daha önce de umut besleyen söylemler geliştirilmiş ama somut bir sonuca gidecek bir açılım yaratılmamıştı. Umarım, bu defa da böyle olmaz" diyen Türk, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette bu söylemlere değer vereceğiz ama tedbirli de davranacağız. Ama bir umudu görmemezlikten gelmek de siyaseten yanlıştır. Bu söylemleri insanlar dikkatle izleyecek, gerçekleşmesini umut edecektir."