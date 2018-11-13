Hdp'li 4 Milletvekili Hakkında Fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ile milletvekilleri Taşçıer, Önlü ve Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan düzenlediği fezlekeleri TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.