HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı
Mardin’in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin HDP’li belediye başkanları haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin HDP'li belediye başkanları haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Mardin'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Urfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle