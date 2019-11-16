HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı

16.11.2019 08:51 | Son Güncelleme: 16.11.2019 08:51

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alın Mardin'in HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevinden alındı. 3 başkanın yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: DHA