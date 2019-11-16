HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alın Mardin'in HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevinden alındı.
16.11.2019 08:51 | Son Güncelleme: 16.11.2019 08:51
Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alın Mardin'in HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevinden alındı. 3 başkanın yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.
Kaynak: DHA