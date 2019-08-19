HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına siyasiler ne dedi?
Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarının görevden alınmalarına siyaset dünyasından tepkiler
İçişleri Bakanlığı'nın pazartesi sabahı HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevlerinden almasına siyaset dünyasından gelen tepkileri derledik.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Demokrasimiz için doğru olmamıştır
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li 3 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır. Euronews.com'da Görüntüle