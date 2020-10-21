HDP'li 11 milletvekili hakkında 25 yeni dokunulmazlık dosyası
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HDP'li 11 milletvekili hakkında 25 yeni dokunulmazlık dosyası

21.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:20
HDP'li 11 milletvekili hakkında 25 yeni dokunulmazlık dosyası

HDP'li 11 milletvekiline ait 25 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HDP'li 11 milletvekiline ait 25 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HDP'li 11 milletvekilinin adının bulunduğu 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Aralarında Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere hakaret eden Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un dosyalarının da bulunduğu 25 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle: HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Salihe Aydeniz, Semra Güzel Remziye Tosun,Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk,  Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Nuran İmir

Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık.

Dersim Dağ'ın 5, Salihe Aydeniz'in 5, Semra Güzel'in 3, Remziye Tosun'un 2, Berdan Öztürk'ün 3 ve Muazzez Orhan'ın 2 dosyası bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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