HDP Kozluk İlçe Teşkilatı binasında arama Batman'ın Kozluk ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasında yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü mahiyette çok sayıda doküman ele geçirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasında yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü mahiyette çok sayıda doküman ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Batman İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Partiye ait binada, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü mahiyette çok sayıda doküman, dergi, flama ve Abdullah Öcalan'a ait poster bulunduğu tespit edildi.

Batman Kozluk Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine harekete geçen ekipler, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki parti binasına operasyon düzenledi.

Aramada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK mensuplarına ait birçok fotoğraf, poster ve döviz, örgütsel sloganların yazılı olduğu kartonlar, YDGH ve KJA yazılı bez parçası ile örgütsel yayın ele geçirildi.

Binadaki bir odanın duvarında terörist başını övücü nitelikte yazıların mavi boyayla silinmeye çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: AA