Hdp Kongreye Hazırlanıyor

HDP, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek 3. Olağan Büyük Kongresi ile yeni eş genel başkanlarını belirleyecek.

Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak kongre tarihinin netleşmesinin ardından teknik hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, kongreye 25 bin kişilik bir katılım hedefleniyor. Yurt içi ve yurt dışından bazı önemli isimlerin de davet edileceği kongre için AK Parti ve MHP'ye davet gönderilmeyecek. CHP ve bazı partilere ise davetiye gönderilecek.

Yüksek katılımın hedeflendiği kongre ile HDP, "gövde gösterisi yapmayı" amaçlarken, kongre salonuna HDP'nin tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları asılacak.

Kongre toplantıları

Kongre sürecinin startının verilmesinin ardından partinin iç toplantıları da tamamlandı. Şubat ayının ilk haftasında belirlenen bazı illerde gerçekleştirilecek konferansların ardından Ankara'da iki gün sürecek "merkezi konferans" düzenlenecek. Konferansta HDP'nin bundan sonraki "yol haritasına" ilişkin tartışmalar yürütülecek.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın gönderecekleri dayanışma mesajları da kongre salonunda okunacak.

Eş genel başkanlar belirlenecek

Öte yandan Demirtaş'ın kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından parti içerisindeki aday belirleme süreci de devam ediyor.

Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in ismi ön plana çıkıyor. Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay'ın yerine ise parti bileşenlerinden yeni bir ismin eş genel başkan olarak belirlenmesi bekleniyor. Kongrede PM listesinde de kapsamlı bir değişikliğe gidilecek.

Parti içi tartışmalar

Demirtaş'ın eş genel başkanlığı bırakma kararına karşı parti yönetiminin yeterince direnmediği eleştirileri de ortaya çıkan muhtemel eş genel başkan adayları üzerinden sürüyor.

Daha çok milletvekillerinden gelen bu eleştirilere karşı parti yönetimi ise "kamuoyu önünde iç tartışma yapılmaması" telkininde bulunarak yanıt verdi.

Parti yönetiminin yaptığı teşkilat toplantılarında ise "Demirtaş yeniden aday olsun" talebi öne çıktı.

Parti yönetimi, HDP'nin isimler üzerinden tartışılmasından rahatsızlık duyduğunu milletvekillerine ve teşkilatlara birkaç kez bildirdi.

Kaplan'a "ırkçı" suçlaması

Öte yandan bu tartışmalara partiye yakın bazı çevrelerin ve eski milletvekillerinin de katılması dikkati çekiyor.

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medya üzerinden kongreye ilişkin paylaşımları da yaşanan tartışmaların gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Kaplan'ın "Kurultayda Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" paylaşımının ardından HDP Genel Merkezinin Twitter hesabından "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." açıklaması yapıldı.

Kaplan istifa etti

Kaplan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP'de görevinin olmadığını ve iki dönem kuralına takıldığını belirterek, "HDP'nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var. Açıklamaya üzüldüm. Irkçılık mı? Disipline mi vereceksiniz? Gerek yok. Siyasetten de partiden de istifa ediyorum. Kürt Ulusal Kongresi'ne bir Türk temsilci seçilirken yapmalıydım, bağışlayın." ifadesini kullandı.

Öte yandan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Kaplan'a tepki gösterdi. Önder, yaptığı açıklamada, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder." ifadesini kullandı.

HDP içerisindeki tartışmaların kongreye kadar devam etmesi bekleniyor.