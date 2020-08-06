HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni tip koronavirüs vakalarının çok arttığını belirterek, "Bir an evvel etkin önlemler alınmalı. Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar uygulanmalı." dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni tip koronavirüs vakalarının çok arttığını belirterek, "Bir an evvel etkin önlemler alınmalı. Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar uygulanmalı." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de adalet ve hukukun yerleşmesi için uğraş vereceklerini ifade etti.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesinin önceki gün 2017 ve 2019 yıllarına ilişkin Türkiye raporunu yayımladığını anımsatan Gergerlioğlu, raporda gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde işkence olduğunun belirtildiğini söyledi.

Raporda hücrelerde insanların bir arada tutulma uygulamasının son bulması gerektiğine, hapishanelerin aşırı kalabalık olduğuna, açık havada egzersiz yapacak altyapı ve alan olmadığına, gözaltı nezarethanelerinde doğal ışık veya temiz hava olmadığına, gözaltı esnasında orantısız güç kullanıldığına yer verildiğini anlatan Gergerlioğlu, yasal hakların kullanılmasının engellendiğini, görevini kötüye kullanan emniyet mensupları hakkında hiçbir işlem yapılmadığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs salgınına da değinen Gergerlioğlu, açıklanan verilerin gerçek durumu yansıtmadığını iddia etti.

Gergerlioğlu, vaka sayılarının günlerdir 1000'in altında açıklandığını, ancak yoğun bakım ve entübe hasta sayısının arttığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vakaları az göstermeye çalışıyorlar ama yoğun bakım sayısı gizlenemiyor. İş çığırından çıkmış durumda. Test sayıları azaltılmaya çalışıldı ve vaka tespitleri zorlaştı. Vakalar özel hastanelerin elinden alınarak, ödeme yapılmadı. Sadece devletin eline geçince, sayıları örtbas etmek kolaylaştı. Korona vakaları çok artmış durumda. Diyarbakır'da İstanbul kadar vaka çıkıyor. Bir an evvel etkin önlemler alınmalı. Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar bence uygulanmalı. Açıklanan rakamların doğru olmadığını artık herkes anlamış durumda. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 3 Ağustos'ta Türkiye genelinde vaka 997 idi. Doğu Karadeniz bölgesinde resmi açıklamaya göre vaka 129'du. Ancak Rize yerel medyasına göre, o gün sadece bu kentte 50 vaka var. Test sayıları artırılmalı ve herkes koronavirüse karşı dikkatli olmalı."

Kaynak: AA