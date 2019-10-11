HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

11.10.2019 11:30

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ben yargı reformu konusunu çok önemsiyordum ve aylardır bu konuyu destekliyordum. Yargı reformu maalesef dağ fare doğurdu şeklinde tezahür etti." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu bölgesinde dünyanın en büyük sorunlarının yaşandığını ve en fazla "kanın" burada döküldüğünü söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na değinen Gergerlioğlu, "Sınırın her iki yanından ölüm haberleri geliyor. İnsanlar ölüyor. Havan topları havalarda uçuşuyor. Siviller ne yapacağını şaşırmış durumdadır." görüşünü savundu.

Sınırlardaki ilçelerin çok büyük bir tedirginlik yaşadığını belirten Gergerlioğlu, bu ilçelerdeki insanların sabaha kadar uyuyamadığını dile getirdi.

HDP dışında diğer siyasi partilerin Suriye ve Irak tezkeresine "evet" dediğini anımsatan Gergerlioğlu, bunun "savaşa evet, barışa hayır" anlamına geldiğini öne sürdü.

CHP'nin tezkereye "evet" oyu vermesine tepki gösteren Gergerlioğlu, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye sormak lazım. Yıllarca Suriye politikasını eleştiren daha sonra Suriye harekatına sağcılaşma, ırkçılık ve milliyetçilik rüzgarlarının altında 'evet' de. CHP bu statükocu kafa ile giderse varacağı hiçbir yer yoktur." diye konuştu.

Türkiye cezaevlerinin son yılların en kötü zamanlarını yaşadığını savunan Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan olayları anlattı.

Yargı reformu paketinin Mecliste görüşüldüğünü anımsatan Gergerlioğlu, "Ben yargı reformu konusunu çok önemsiyordum ve aylardır bu konuyu destekliyordum. Yargı reformu maalesef dağ fare doğurdu şeklinde tezahür etti. Anne ve baba tutuklulukla ilgili tedbirler yer almadı. Dişe dokunur bir madde göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA