HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde binlerce ihlal var ve biz bunu çok iyi takip ediyoruz. İstedikleri kadar üç maymunu oynasınlar, ihlalleri duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gözaltı merkezleri ve cezaevlerinden çok sayıda şikayet aldıklarını, ancak İçişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığından şikayetlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını savundu.

Cezaevlerindeki sorunları her hafta gündeme getirdiklerini belirten Gergerlioğlu, "Adalet Bakanlığından bir ilerleme göremiyoruz. Cezaevleri felç halinde. Kapasite üstü 60-70 bin insan cezaevlerine tıka basa doldurulmuş durumdadır. Sağlık hakkı ihlalleri had safhada, nakiller tıkanmış durumdadır. Bunları Adalet Bakanlığına ilettiğimizde, 'teyit edilmemiş bilgiler iletiyorsunuz' diye cevap veriliyor. Soruşturmadan, araştırmadan bize cevap veriyorlar. Cezaevlerinde binlerce ihlal var ve biz bunu çok iyi takip ediyoruz. İstedikleri kadar üç maymunu oynasınlar, ihlalleri duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gergerlioğlu, hak ihlali iddialarına ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun hiçbir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin tahliye edilmesine değinen Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Serkan Gölge, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de tatildeydi. ABD'den Türkiye'ye gelmesi suç olarak kabul edildi. Serkan Gölge, abuk sabuk gerekçelerle tutuklandı. Sonunda çok nitelikli bir insan olduğu için ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi ve Erdoğan'ı telefonla aradı. Biz, bu tür hadiseleri çok gördük. Alman cumhurbaşkanı ister Alman gazeteci salınır, Trump ister rahip Brunson salınır. Türkiye'de yargının hali budur. Serkan Gölge ne olduğu belli olmayan bir şekilde mahkeme bile olmadan cezaevinden serbest bırakıldı."

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları da anlattı.

Kaynak: AA