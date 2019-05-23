Hdp Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde çok büyük sorunlar olmasına rağmen önemli bir duyarsızlık var." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevleriyle ilgili çok büyük sorunların olduğunu anlattı.

"Cezaevlerinde çok büyük sorunlar olmasına rağmen önemli bir duyarsızlık var. Bu konuda çözüm makamında olanlar çözüm bulmuyorlar." görüşünü savunan Gergerlioğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin açlık grevlerinin devam ettiğini söyledi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dün avukatları ile görüştüğünü hatırlatan Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Demek ki bu görüşmeler yapılabiliyormuş. Bir mahkumun hakkı 2.5 yıldır bloke ediliyormuş. Bu baskılar sonunda avukatlar görüşmeye başladı. Bu hak yine kısıtlı bir şekilde veriliyor. Periyodik bir şekilde bu hakkın verilmesi çok önemlidir. İmralı'daki tecridin bitirilmesi, açlık grevlerinin bitmesi anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara da değindi.

Kaynak: AA