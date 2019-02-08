Hdp Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderdiğim soru önergesine verilen cevaba göre, 27. yasama döneminde komisyona bin 432 başvuru yapılmış. Bunların 831'inin cezaevleri, 161'i adil yargılanma hakkı, 110'u ise sağlık haklarına ilişkin." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye tarafından hakkındaki yakalama kararı sebebiyle Mısır'a gönderilen Muhammed Abdulhafız Hüseyin'in ülkesine iade edilmesine ilişkin soru önergesi verdiğini belirtti.

Cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını öne süren Gergerlioğlu, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderdiğim soru önergesine verilen cevaba göre, 27. yasama döneminde komisyona bin 432 başvuru yapılmış. Bunların 831'inin cezaevleri, 161'i adil yargılanma hakkı, 110'u ise sağlık haklarına ilişkin. İlk 3 sırayı açık ara bu hak ihlalleri almış. 831 hak ihlal başvurusu, cezaevlerinde önemli sorunların olduğunu gösteriyor. Komisyonun üyesiyim ve aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu'na en çok başvuran milletvekiliyim. Bin 432 başvurunun sadece 600'ü, yani yüzde 40'ı benden gitmiş. Çünkü, yıllardır insan hakları savunucuyum ve bana çok insan hakkı başvurusu geliyor, anında bunları komisyona iletiyoruz." diye konuştu.

Dilekçe Komisyonu'na da başvuruda bulunduğunu aktaran Gergerlioğlu, 2011-2015 arasında komisyona çoğunlukla kültür ve eğitim alanında başvuru yapılırken, 2015 yılından sonra başvurularda, ilk sıraları milli savunma, adalet ve personel işlemlerinin aldığını bildirdi.

Gergerlioğlu, 27. Dönem'de başvurularda ilk 3 sırayı, kişisel haklar, adalet ve güvenlik, OHAL ile KHK'lerin aldığını ifade etti.

Cezaevlerinde, hasta mahkum ve tutuklular ile hamilelerin, çocukların ve diğer mahkumların yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin örnekler veren Gergerlioğlu, yetkililerin bu konularda adım atmasını istedi.

Kaynak: AA