HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi

HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 633'üncü gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 633'üncü gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 633'üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, oğlu Mustafa'nın HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Biçer, "HDP şimdi korkup kaçmayı tercih etti, kepenkleri indirdiler. Ne mutlu bize HDP'nin kepenklerini indirebildik, çünkü suçlu olduklarını kendileri de biliyordu bize cevap veremediler. Tercihi tamamen kapatmakta buldular, biz buradayız çekilmiyoruz sonuna kadar kararlıyız, tek bir evlat ve tek bir terörist kalana kadar bu mücadele devam edecek. HDP bunu iyi bilsin ki bu anne ve babaları hiçbir şey yıldırmadı yıldırmayacakta siz korktunuz kaçtınız sonuna kadar buradayız" dedi.

Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015'te götürüldüğünü belirten baba Biçer, "Bugün 633 gündür HDP il binası önünde eylemimizi sürdürmekteyiz ve kararlıyız, buradan tüm beyni yıkanarak dağa kaçırılan çocuklara seslenmek istiyorum gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. Sizi korkutuyorlar giderseniz işkence ve cezaevine atılırsınız diye hepsi yalan" diye konuştu

(Murat Başal/İHA)

HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi
HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi
HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi
HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Adnan Menderes Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Demet Evgar Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP kepenkleri kapattı, aileler tüm zorluklara rağmen eylemlerinden vazgeçmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:19:23. #1.16#

title