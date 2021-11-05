HDP, kapatma davasında AYM'ye ön savunma verdi

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), hakkında açılan kapatma davası kapsamında bugün Anayasa Mahkemesi'ne ön savunma verdi.

?Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamenin 21 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan süreç kapsamında HDP ilk savunmasını verdi. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istenmiş, 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak gönderildi. Böylelikle, HDP'ye savunma için verilen 90 günlük süre başladı.

Yüksek Mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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