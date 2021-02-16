HDP kapatılıyor mu? HDP kapatılacak mı?

Siyaset gündeminde hareketli günler yaşanırken HD hakkında yapılan açıklamalar sonrası HDP kapatılıyor mu ve HDP kapatılacak mı konuları merak edildi. Peki, HDP kapatılacak mı? İşte, gündemde yer alan açıklamalar…

Siyasi liderlerin açıklamaları ile siyaset gündemi hareketlendi. Gündemin ana konularından biri haline gelen HDP hakkında dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Peki, HDP kapatılıyor mu? HDP kapatılacak mı?

HDP KAPATILACAK MI?

HDP'yi ve vekillerini eleştiren MHP lideri Bahçeli, "Türk Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinen, sonra da dönüp devletin varlığına diş bileyenlerin yakasından tutmak her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline 'sayın' diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste 'gerilla' diyen milletvekiline katlanamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İP İNCELDİĞİ KADAR İNCELMİŞTİR"

Bahçeli konuşmasının devamında, "Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır" derken, parti grubu alkışlarla ayağa kalktı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara 'vatan' dedik. "Neyimiz var?" diye soranlara, onlarda bulunmayan, şeref, onur, namus ve iman değerleri ile cevap verdik. Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle mücadele ederek milli bekamızı muhafaza ettik.

"HDP KAPATILMADAN, PKK'NIN TBMM'DEKİ AYAĞININ KESİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

HDP geçmişteki sözde diplomatik çabalardan bahsediyor. Neyin diplomasisi? İktidar kayıpların ailelerine hesap vermelidir diyor HDP. Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. HDP, PKK'nın giriş kapısı, bagaj kapağıdır. HDP, PKK'nın ta kendisidir.

"HDP'LİLERİN MİLLETİN VERGİLERİ İLE ALDIĞI MAAŞ HARAMDIR"

HDP'nin kapatılmasına yönelik, üç maymunu oynayan kimdir? HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen aslan parçası bir demokrat var mıdır? HDP'lilerin milletin vergileri ile aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına zarardır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZLERİ İLE SALDIRIYI KINAMAK KURNAZ BİR TAKTİKTİR"

HDP'nin dostu olan CHP'ye ne demeli? PKK'yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleri ile saldırıyı kınamak kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa, PKK'ya katil demek, eşkıya demek size ancak onur, şeref, millet nezdinde de itibar kazandıracaktır. CHP ile birlikte terörist Demirtaş'ı neredeyse demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar merak içindeyiz. Nasıl, manzara güzel mi oralar, martılar uçuşuyor mu?".