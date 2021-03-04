HDP kapatılacak mı? HDP kapatılırsa milletvekilleri hangi partiye geçer? HDP kapatılıyor mu?

Siyaset gündeminde hareketli günler yaşanırken yapılan açıklamalar sonrası HDP kapatılacak mı? sorusu merak ediliyor. Hakkında yapılan açıklamalar sonrası HDP kapatılıyor mu ve HDP kapatılacak mı konuları merak edildi. Peki, HDP kapatılacak mı? İşte, gündemde yer alan açıklamalar…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kobani iddianamesini istemesi, HDP hakkında inceleme başlatıldığı yorumlarına neden oldu. 6-8 Ekim iddianamesinde yer alan deliller. Milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler. HDP'nin kapatılması tartışmaları Başkent'in gündeminde. Bu kapsamda vatandaşlar HDP kapatılacak mı? HDP kapatılırsa milletvekilleri hangi partiye geçer? soruları yanıt arıyor.

HDP KAPATILACAK MI?

HDP'yi ve vekillerini eleştiren MHP lideri Bahçeli, "Türk Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinen, sonra da dönüp devletin varlığına diş bileyenlerin yakasından tutmak her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline 'sayın' diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste 'gerilla' diyen milletvekiline katlanamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İP İNCELDİĞİ KADAR İNCELMİŞTİR"

Bahçeli konuşmasının devamında, "Yeter artık, sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır" derken, parti grubu alkışlarla ayağa kalktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK ile irtibatı iltisakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir." demişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP ile ilgili inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldı. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı 6-8 Ekim iddianamesi istendi.

Dava kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlenmişti. Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi.

Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucunda HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu yönünde kanaat oluşursa soruşturma açılacak.

Dava açılmasına gerek görülürse hazırlanacak iddianame, delillerle birlikte Anayasa Mahkemesi'ne sunulacak.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğunu tespit ederse partinin kapatılmasına hükmedebilecek. Ya da hazine yardımını kesme, parti yöneticilerini siyasetten men gibi cezalar verebilecek.