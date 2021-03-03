HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı!

03.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:58
HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı!

HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı! Selahattin Demirtaş! HDP kapanırsa ne olacak?

HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı!Selahattin Demirtaş! HDP kapanırsa ne olacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

HDP KAPANIYOR MU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme sonucunda örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilmesi durumunda HDP kapatma davası ile karşı karşıya kalacak. Davanın kapatma ile sonuçlanması durumunda HDP'li vekiller Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek.

Siyasetin son zamanlardaki gündem konusu, HDP'nin kapatılması ve böyle bir durumda vekillerin ne yapacağı oldu. Yapılan kulisler bir yana; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme sonucunda örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilmesi durumunda kapatma ile karşı karşıya gelecek olan HDP'de izlenecek yol haritası ortaya çıktı.

HDP KAPANIRSA NE OLACAK?

Olası bir kapatma durumunda HDP'li vekillerin, 2014'te Barış ve Demokrasi Partisi'nin 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçeceği öğrenildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Mustafa Ceceli Armağan Çağlayan
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:58:23. #1.14#
title