HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı!

HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı! Selahattin Demirtaş! HDP kapanırsa ne olacak?

HDP kapanıyor mu? HDP neden kapanıyor? HDP milletvekili sayısı!Selahattin Demirtaş! HDP kapanırsa ne olacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

HDP KAPANIYOR MU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme sonucunda örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilmesi durumunda HDP kapatma davası ile karşı karşıya kalacak. Davanın kapatma ile sonuçlanması durumunda HDP'li vekiller Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek.

Siyasetin son zamanlardaki gündem konusu, HDP'nin kapatılması ve böyle bir durumda vekillerin ne yapacağı oldu. Yapılan kulisler bir yana; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme sonucunda örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilmesi durumunda kapatma ile karşı karşıya gelecek olan HDP'de izlenecek yol haritası ortaya çıktı.

HDP KAPANIRSA NE OLACAK?

Olası bir kapatma durumunda HDP'li vekillerin, 2014'te Barış ve Demokrasi Partisi'nin 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçeceği öğrenildi.