HDP İzmir Milletvekili Pekgözegü: "Her üç gençten biri işsiz"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Gençler, iş ve aşa erişemiyor, geleceklerini göremiyorlar ve umutsuzlar. Her üç gençten biri işsiz. Yüzde 30 civarında bir genç işsizliği var." dedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de temaslarda bulunduklarını belirterek, kentteki sel felaketinde yaşamını yitiren yurttaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Toplumun çeşitli kesimleriyle görüştüklerini aktaran Pekgözegü, "Bu görüşmeler sonucunda ne yazık ki halkımızın sel felaketine karşı korunmadığını ve aynı zamanda selin arkasından kayıplarının telefi edilmesi için bırakalım herhangi bir yardımın, desteğin gelmesini bir sorunun dahi sorulmadığını görüyoruz. Kimsenin kapılarını çalmadığını söylediler. İlgili bakanlıkları, yerel yönetimi tekrar göreve çağırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaretleri kapsamında yaptıkları temaslara değinen Pekgözegü, "Esnafla yaptığımız görüşmede, esnafın kan ağladığını söyleyebilirim. Dükkanlar açılamıyor. Küçük esnaflar özellikle tam bir sefalet içerisinde. Biriken borçların altında, ağır şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜİK, uzun zamandır bilimsellikten, matematikten uzaklaştı ve sarayın hoşuna gidebilecek açıklamalar yapıyor." diyen Pekgözegü, TÜİK'in işsizlik oranlarını da bu şekilde açıkladığını savundu.

Pekgözegü, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar bile gerçekten tahammül edilemez, altından kalkılamaz rakamlar. TÜİK, 4,5 milyon işsiz olduğunu açıkladı. Bu bile çok yüksek bir sayı. Tabii bunlar sayı değil insan, yaşam, çocuk, aile, toplum demek. Fakat ne yazık ki bu kadar değil. TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranları, sayısı böyle değil. Bunun en az iki katı kadar fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı işyerlerinde yaşanan işten çıkarma ve sorunları da anlatan Pekgözegü, "Gençler, iş ve aşa erişemiyor, geleceklerini göremiyorlar ve umutsuzlar. Her üç gençten biri işsiz. Yüzde 30 civarında bir genç işsizliği var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay