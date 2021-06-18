HDP İzmir il binasındaki saldırıya Tunceli'de tepki
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HDP İzmir il binasındaki saldırıya Tunceli'de tepki

HDP İzmir il binasındaki saldırıya Tunceli'de tepki
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

İZMİR'de Onur Gencer'in HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü saldırı, Tunceli'de siyasi parti temsilcilerince kınandı.

İZMİR'de Onur Gencer'in HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü saldırı, Tunceli'de siyasi parti temsilcilerince kınandı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, DTK Eş başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İzmir'de HDP il binasına gerçekleştirilen saldırıyı ortak açıklamayla kınadı.

Grup adına açıklamayı okuyan EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, "Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü binasına düzenlenen silahlı saldırıda, parti çalışanı ve üyesi Deniz Poyraz hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı, alçakça bir saldırıdır ve bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Katil, rahat bir şekilde "başkaları da olsaydı onları da vuracaktım" diyerek, büyük bir katliama hazırlık yaptığını itiraf ediyor. Bu saldırı hepimizedir ve böylesi bir çürümeye, düşman hukukuna, kurşuna dönüşen kutuplaştırma siyasetine ses çıkarmamak, sırtını dönmek, bu katliamlara yol vermek demektir. Yaşanan katliamı lanetliyoruz" dedi.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de açıklama yapmasının ardından Deniz Poyraz'ın resimlerini taşıyan grup, kısa bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.


HDP İzmir il binasındaki saldırıya Tunceli'de tepki
HDP İzmir il binasındaki saldırıya Tunceli'de tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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