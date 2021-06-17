HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
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HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü

HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri geldi.

İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri geldi. Olay yerine Özel Harekat da olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konak ilçesinde HDP İzmir İl Başkanlığı binasında silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Sokak ve caddeler trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açarken bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, il binasına silahlı bir kişi girerek içerideki görevliyi rehin aldı, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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