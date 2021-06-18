HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya Siirt'ten tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya Siirt'ten tepki

HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya Siirt'ten tepki
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te HDP'liler partilerinin İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Siirt'te HDP'liler partilerinin İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Parti binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP Siirt İl Başkanı Yusuf Batur, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Saldırının demokratik siyasete ve HDP'nin temsil ettiği ortak yaşam iradesine sıkıldığını iddia eden Batur, mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Parti binasına "Deniz Poyraz ölümsüzdür" pankartı asan partililer açıklamanın ardından dağıldı.

Açıklamaya HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve il yöneticileri de katıldı.

HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya Siirt'ten tepki
HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya Siirt'ten tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika! HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Hande Ataizi Selçuk Tekay
Spor Cristiano Gareth Bale Sergen Yalçın Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya Siirt'ten tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:47:44. #1.15#

title