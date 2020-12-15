HDP İzmir İl Başkanlığı önünde aileler, "evlat nöbetine" devam ediyor
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HDP İzmir İl Başkanlığı önünde aileler, "evlat nöbetine" devam ediyor

15.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:27
HDP İzmir İl Başkanlığı önünde aileler,

İzmir'de iki ailenin, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyişi sürüyor.

İzmir'de iki ailenin, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde bekleyişi sürüyor.

Oğluna kavuşmak için nöbete destek verenlerden Yasür Dülge, yeni tip koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle nöbete katılamazken, kızı 9 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Laçin ile yaklaşık 7 yıl önce oğlu kaçırılan Muhbet Alemdağ, HDP İzmir İl Başkanlığı önüne geldi.

Baba Mehmet Laçin, nöbette 16. ayı doldurduğunu, bunun 10 aylık bölümünü İzmir'de geçirdiğini ifade etti.

Kızına kavuşana kadar mücadelesini sürdüreceğini belirten Mehmet Laçin, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

HDP'nin kendilerine yalan söylediğini savunan Laçin, "PKK burada hiç kimsenin çocuklarını götüremez. Aracılık yapan, organizasyonu yapan, beynini yıkayan ve gönderen HDP'dir. Ben 16 aydır nöbetteyim. HDP neden gelip kapımızda 'Neyi bekliyorsunuz?' diye sormuyor. HDP, gelsin beni ikna etsin, ben buradan kalkayım. Çocuğumu almadan, bu can bende olduğu sürece HDP kapısından kalkmam." ifadelerini kullandı.

Oğlu Emrah Alemdağ'a ulaşmak için nöbete katılan Muhbet Alemdağ ise "Ben Suruç'a kadar gittim. Oğlumu göstermediler. Oğlum Kobani'de ama şimdi orada mı yaşıyor mu bilmiyorum. Burada ses gelene kadar bekliyorum. Lütfen çocuğu için bıraksın gelsin." şeklinde konuştu.

Öte yandan aileleri TGB İzmir İl Başkanı Mustafa Gökmen'in de aralarında olduğu TGB üyeleri ziyaret etti. Gökmen, "HDP kaybetmeye devam ettikçe annelerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, babalarımız evlatlarını PKK'dan kurtarıyor. Bugüne kadar onlarca evlat kurtulmuş durumda. Bu mücadele devam edecek. Bu mücadele devam ettiği sürece biz destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gökmen, HDP İl Binası önüne ailelere çadır kurulmasını sağlamak için gerekli yerlere müracaat edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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