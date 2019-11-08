HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması

08.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:06

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Alevilere yönelik saldırı ve asimilasyon çalışmalarının artarak devam ettiğini öne sürdü.

Özen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çeşitli şehirlerde Alevi vatandaşlara yönelik psikolojik baskı uygulandığını iddia etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Aşağısallıpınar köyüne 1913'ten beri cami yapılması girişimlerine köylülerin direndiğini ancak AK Parti iktidarında cami inşasının uygulamaya konulduğunu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde, öğrencilerin namaz kılmadıkları gerekçesiyle notlarının düşürüldüğünü savunan Özen, "Alevilere yönelik saldırı ve asimilasyon çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor." dedi.

Şikayetlere rağmen sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirten Özen, söz konusu uygulamalara karşı 16 Kasım'da Küçükçekmece Galip Dede Dergahı önünde gerçekleştirecekleri buluşmaya katılım beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA