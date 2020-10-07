HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engelli örgütleri, kadro oranının ve atama sayısının artırılmasını bekliyorlar.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engelli örgütleri, kadro oranının ve atama sayısının artırılmasını bekliyorlar." dedi.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engellilerin sayısız sorunlarla karşı karşıya olduğunu, bu sorunların ortadan kalkması için istihdam, üretim ve sosyal yaşamda aktif rol oynamaları gerektiğini söyledi.

Güncel olarak en can yakıcı sorunlardan birisinin de istihdam olduğunu aktaran Piroğlu, "İstihdam, var olan koşullarda insanların hayata tutunmasının en önemli aracıdır. Bu konu engelliler açısından çok daha fazla önemlidir. Üretime katılmak ve bu üretime katılma üzerinden kendi yaşamlarını sürdürecek imkan ve olanakları mümkün olduğu kadar yaratabilmek engellilerin hem toplumsal yaşama katılabilmesini hem de kendilerine ayak bağı haline gelen fiziksel yeti kaybının ortadan kaldırılması ve özgüven oluşturması açısından kritik önem taşımaktadır." dedi.

Piroğlu, devletin engellilere tanıdığı yüzde 3'lük kotanın ciddi oranda dolduğunu, bu nedenle engelli kadrosunun daraldığını belirttiğini ifade ederek, 2020 yılında engelli istihdamına yönelik herhangi bir atamanın yapılmadığını savundu.

Kasım ayında yapılması planlanan EKPSS'nin de atamaların 2021 yılında yapılması anlamını taşıdığını, bu durumun hem sınava girenlerin hem de daha önce kazanmış olanların atama imkanını düşüreceği anlamına geleceğini savunan Piroğlu, "Engelli örgütleri yürüttükleri kampanyalarla kadro oranının ve atama sayısının artırılmasını bekliyorlar. 2020 yılında yapılmayan atamaların bir an önce yapılmasını talep etmektedirler." ifadelerini kullandı.

Musa Piroğlu, engellilerin bir başka sorununun ise ulaşım olduğunu, burada özellikle hızlı tren uygulamasının engelliler için kangren haline geldiğini ileri sürdü.

Hızlı tren işletmesinin, engellilerin ücretsiz ulaşım hakkını kota gerekçesiyle kullandırmadığını öne süren Piroğlu, buna gerekçe olarak da salgının gösterildiğini ifade ederek, "Devletin bu konuda daha duyarlı hareket etmesi gerekmektedir. Engellilerin ulaşım hakkı yeniden kazandırılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen