HDP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA - 2

İSTANBUL (DHA) - HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongre için polis emniyet tedbirleri almıştı. Saat 11.00 itibariyle başlayan kongrede katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylendiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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