HDP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA - Haberler
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HDP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL (DHA) - HDP İstanbul İl Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği şeklinde polisin yaptığı tespitler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde dün gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katılmıştı.

HDP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA

HDP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA

HDP İSTANBUL İL KONGRESİNE SORUŞTURMA

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