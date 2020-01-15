HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı
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HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı

HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırı sonrası il başkanları açıklama yaptı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

15.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:11
HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı

(HDP) il binasının önünde 7 el ateş edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul Valiliği olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Örgütü, yaşanan olay sonrası il binası önünde basın açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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