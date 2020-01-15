HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı

15.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:11

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il binasının önünde 7 el ateş edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul Valiliği olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Örgütü, yaşanan olay sonrası il binası önünde basın açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle