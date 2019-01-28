Hdp İstanbul, Adana ve İzmir'de Aday Çıkarmayacak

HDP Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul, Adana ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı aldıklarını açıkladı.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarını yaparak, yerel seçimlere ilişkin bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 37 bin seçmen kaydına, ilgili il ve ilçelerde itirazlarda bulunduklarını anımsatan Oluç, itirazlarının yaklaşık yüzde 95'inin ilçe seçim kurulları tarafından reddedildiğini belirtti. Oluç, hazırladıkları itiraz dilekçelerini bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) vereceklerini ifade etti.

Seçim güvenliği konusunda ciddi sorunlar yaşandığını ileri süren Oluç, "Seçim güvenliğini sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanlığı, bir partinin militanı gibi davranan bir kişi tarafından yönetilmektedir." dedi.

Meclisteki muhalefet partileriyle önümüzdeki günlerde seçim güvenliğine ilişkin görüşmeler yapacaklarını bildiren Oluç, "Seçimi kendi iktidarlarının bekası olarak değerlendiren bir anlayış ile karşı karşıyayız. Türkiye'de bir beka sorunu yoktur. Türkiye toplumu, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir beka sorunu ile karşı karşıya değildir." görüşünü savundu.

"Fedakarlığı şu ya da bu parti lehine yapmıyoruz"

Batı illerinde izleyecekleri seçim stratejilerine ilişkin çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptıklarını anlatan Oluç, şöyle devam etti:

"PM ve MYK toplantılarında yaptığımız değerlendirmeler sonucunda HDP olarak, demokrasi, demokratik hak ve özgürlükler adına, Türkiye'de demokrasi mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakarlıklar yapma konusunda bir karar aldık. Bu fedakarlığı şu ya da bu parti lehine yapmıyoruz, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi için yapıyoruz. Toplantılarda bu fedakarlığın hangi düzeyde olacağını konuştuk ve bazı kararlara vardık.

Bazı ilçelerde ve illerde istisnalar olabilir. Bunların neler olduğunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Belediye meclislerine HDP'nin logosu ve adayları ile gireceğiz. İstanbul, Adana ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı aldık. Demokrasi güçlerinin, Türkiye'deki sendikaların, STK'lerin, meslek birliklerinin, demokrasi, özgürlük ve adalet için mücadele edenlerin işaret ettiği adaylara oylarımızın verilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Oluç, diğer illere ilişkin önümüzdeki günlerde çalışmalarının tamamlanacağını ve alacakları kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Basın mensuplarının soruları üzerine Oluç, aday çıkarmayacakları illerin ilçelerine ilişkin çalışmalarının sürdüğünü, hangi ilçelerde aday çıkaracaklarının ise önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti.

Bir gazetecinin, "Gaziantep ve Şanlıurfa'da da aday gösterilmeyeceği" yönündeki haberleri anımsatması üzerine Oluç, "Bu bilgi şu anda bizim yaptığımız çalışmalar doğrultusunda doğru değildir. Her iki yerde de çalışmamız devam ediyor." dedi.

Oluç, Ankara ve Mersin'de aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin soru üzerine, bu illerde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA