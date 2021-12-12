HDP İSTANBUL 4. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Mithat Sancar kongrede yaptığı konuşmasına Ne diyordu Vedat Türkali, 'Bekle bizi İstanbul' diyordu. İşte İstanbul, işte HDP, işte halkların ortak iradesi. Buradayız diyerek başladı. Sancar, Bu ülkenin halklarının büyük barışa ihtiyacı var, bu ülkenin halklarının güçlü demokrasiye ihtiyacı var, bu ülkenin emekçilerinin yoksullarının aşa, işe refaha ihtiyacı var. Mağdurların, ezilenlerin adalete onurlu bir yaşama ihtiyacı var. HDP işte bunun içindir dedi. Eski il yönetimine teşekkür eden Mithat Sancar, Yeni seçilecekler de bu mirası en güzel şekilde devralıp büyütecekler. ve büyüdükçe kazanacağız. İstanbul bizi bekliyordu, geldik. Bütün Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz diyerek sözlerini tamamladı.