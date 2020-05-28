HDP ilçe binasının kapısını yakmaya çalıştı, gözaltına alındı ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, HDP ilçe binasının ana giriş kapısını ateşe veren şüpheli M.B., yakalanarak gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, HDP ilçe binasının ana giriş kapısını ateşe veren şüpheli M.B., yakalanarak gözaltına alındı.

HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nın ana giriş kapısına saat 01.00 sıralarında gelen şüpheli, yanıcı maddeyle kapıyı ateşe verdi. Kapının alt kısmı kısmen yanarken, güvenlik güçlerince yürütülen çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA