HDP ilçe binasını taşlayan kişi yakalandı HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı binasının camlarını taş atarak kıran kişi yakalandı.

HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı binasının camlarını taş atarak kıran kişi yakalandı. Şüpheli Savaş A.'nın, parti yöneticileri tarafından binaya alınmadığı için camları kırdığını söylediği öğrenildi. Savaş A.'nın daha önce de HDP'nin etkinliklerinde yer aldığı belirlendi.

Bakırköy HDP Bakırköy İlçe binasının camları gece saat 04.00 sıralarında taşlanarak kırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Savaş A.'yı kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan Savaş A.'nın HDP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda tanınan biri olduğu ve parti yöneticileri tarafından binaya alınmadığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin 20 Temmuz günü de HDP'nin Kadıköy'de gerçekleştirdiği, "5. Yılında Suruç İçin Adalet" etkinliğine katıldığı ve "Görevli Memura Mukavemet" suçundan gözaltına alındığı belirlendi. HDP'li yöneticilerin şikayetçi olduğu Savaş A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

Kaynak: DHA