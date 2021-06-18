HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi.

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi. Gencer'in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisanda Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Gencer'in ayrıca birçok psikiyatri polikliniği randevusunun da tespit edildiği ortaya çıktı. Son olarak görev yaptığı hastanenin çalışanları ise Kemalpaşa'da yaklaşık 1 yıl çalışan Gencer'in çevresindekilerle pek iletişimi olmadığını anlattı.

ANNE POYRAZ: ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU

Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz ise normalde partide kendisinin çalıştığını ancak elinden ameliyat olduğu için kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi. Poyraz, "Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı. Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Benim kızım çok çekti. Kendisi öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı" dedi.

HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Selçuk Tekay Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:47:38. #1.15#

title