HDP İL BİNASINDAKİ SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi.

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi. Gencer'in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisanda Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Gencer'in ayrıca birçok psikiyatri polikliniği randevusunun da tespit edildiği ortaya çıktı. Son olarak görev yaptığı hastanenin çalışanları ise Kemalpaşa'da yaklaşık 1 yıl çalışan Gencer'in çevresindekilerle pek iletişimi olmadığını anlattı.

ANNE POYRAZ: ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU

Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz ise normalde partide kendisinin çalıştığını ancak elinden ameliyat olduğu için kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi. Poyraz, "Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı. Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Benim kızım çok çekti. Kendisi öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı