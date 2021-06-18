HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
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HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞİzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞ

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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