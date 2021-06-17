HDP il binası önünde hareketli dakikalar

- HDP il binası önünde hareketli dakikalar HDP binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi HDP İzmir İl Binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin erken müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.