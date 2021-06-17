HDP il binası önünde hareketli dakikalar
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HDP il binası önünde hareketli dakikalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- HDP il binası önünde hareketli dakikalar HDP binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi HDP İzmir İl Binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin erken müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

- HDP il binası önünde hareketli dakikalar

HDP binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi

İZMİR - HDP İzmir İl Binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin erken müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP İl Binasına girdi. Camları kıran şahsın, yakalanması için polis operasyon düzenledi. Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli, içeriye giren emniyet mensupları tarafından kıskıvrak yakalandı.

HDP il binası önünde hareketli dakikalar
HDP il binası önünde hareketli dakikalar
HDP il binası önünde hareketli dakikalar
HDP il binası önünde hareketli dakikalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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