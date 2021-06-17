İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (2)- Yeniden

İZMİR'in Konak ilçesindeki O.G., gittiği HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü.

İZMİR'in Konak ilçesindeki O.G., gittiği HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Eski sağlık çalışanı olduğu belirtilen O.G., yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtindeki bir iş hanının 2'nci katında meydana geldi. Kattaki HDP İl Başkanlığı'na gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIİzmir Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin eski sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde bugün saat 11.05 sıralarında, 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl binasına, sağlık çalışanıyken ayrılmış olan O.G. isimli kişi girerek, parti çalışanı D.P.'yi tabancayla ateş edip öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı