HDP İl Başkanının terör propagandasından gözaltına alınması

23.10.2019 10:30

Sakarya'da sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanının da olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Dün, Sakarya'da sosyal medya üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanı Nahide Doğan'ın da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA