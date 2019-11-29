HDP Iğdır Milletvekili Eksik: "Iğdır halkı zehir soluyor"

29.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:00

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır'daki hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, "Iğdır halkı zehir soluyor." dedi.

Eksik, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde Iğdır'ın havasının tehlikeli boyuta geldiğinin belirtildiğini aktardı.

Temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken hava kalitesi indeks değerinin Iğdır'da 355'e çıktığına işaret eden Eksik, "Kötü hava Iğdır'da yaşamı ciddi ölçüde tehdit etmektedir. " diye konuştu.

Eksik, Iğdırlılara yürüyüş ve açık hava sporları yapılmaması, bisiklete binilmemesi yönünde uyarılarda bulunulduğunu belirterek, "Bu da yaşamayın, ölün anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Iğdır'da aynı açıdan farklı tarihlerde çekilmiş fotoğraflar paylaşan Eksik, bunlardan birinde görülebilen Ağrı Dağı'nın, diğerinde hava kirliliği nedeniyle görülemediğini söyledi.

Eksik, Iğdır'da herkesin doğal gaza ulaşımının sağlanması ya da kaliteli kömür dağıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Iğdır halkı zehir soluyor." dedi.

Kaynak: AA