HDP Iğdır Milletvekili Eksik, anjiyo ünitesinin ilin milletvekilleri olmadan açılmasını eleştirdi
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HDP Iğdır Milletvekili Eksik, anjiyo ünitesinin ilin milletvekilleri olmadan açılmasını eleştirdi

HDP Iğdır Milletvekili Eksik, anjiyo ünitesinin ilin milletvekilleri olmadan açılmasını eleştirdi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır Devlet Hastanesindeki anjiyo ünitesi açılışına, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile AK Partililer katılırken, ilin iki milletvekilinin programda yer almadığını söyledi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır Devlet Hastanesindeki anjiyo ünitesi açılışına, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile AK Partililer katılırken, ilin iki milletvekilinin programda yer almadığını söyledi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sarıibrahim'in, Iğdır Devlet Hastanesindeki anjiyo ünitesini "AK Parti erkanı ile açtığını" savundu.

"İl milletvekilleri bu kurdeleyi kesmede var mı, yok. Devlet, Iğdır'da AKP olmuş." görüşünü savunan Eksik, Vali Sarıibrahim'in her açılışa AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile gittiğini öne sürdü. Eksik, "Hatta AKP İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, belediyelerin çalışmalarını gidip denetliyor." iddiasında bulundu.

Bütün kurumlara AK Parti yöneticilerinin görevlendirildiğini ileri süren Eksik, "Birinin Türk Telekom'la bir işi mi var, bir atama mı yapılacak, bir ihale mi var, gidip o kişiden icazet alınacak. Iğdır Cumhuriyet Savcısını bu konuda göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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