HDP, "Herkes İçin Adalet" kampanyasını başlatıyor

HDP, bugün düzenleyeceği toplantıyla "Herkes İçin Adalet" kampanyasının startını verecek.

Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak.

Etkinlikler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirilecek.

Kampanyanın açıklanacağı toplantıya, HDP MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerinin yanı sıra siyaset, sanat ve akademi dünyasından bazı isimlerin katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay