HDP, "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı
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HDP, "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı

08.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:36
HDP,

HDP, haziran ayına kadar sürecek "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı.

HDP, haziran ayına kadar sürecek "Herkes için Adalet" kampanyası başlattı.

Kampanyaya ilişkin hazırlanan deklarasyonu HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Deklarasyonda, bir toplumun ancak adaletle var olabileceği, adalet olmadığında toplumun çözülme, ülkenin de çöküşle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Türkiye'nin bugün en büyük ve öncelikli sorunun adaletsizlik olduğu iddia edilen deklarasyonda, "Tarihte bugünkü gibi yalanın, gaddarlığın, riyakarlığın geçer akçe olduğu, adaletin, vicdanın ve ahlakın yok sayıldığı dönemler çok enderdir." ifadesine yer verildi.

Deklarasyonda, adaletin ancak tüm farklılıklarla el ele vererek ve hep birlikte mücadeleyle sağlanabileceği belirtilerek, "Herkes için adalet" demenin şimdi tam zamanı olduğu vurgulandı.

Etkinlikler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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