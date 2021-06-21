HDP hakkındaki kapatma, AYM gündeminde
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HDP hakkındaki kapatma, AYM gündeminde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüksek Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması için iade ettiği HDP'nin kapatılması hakkındaki iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Yüksek Mahkemenin eksikliklerin tamamlanması için iade ettiği HDP'nin kapatılması hakkındaki iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Görevlendirilen raportörün iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlamasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Parti kapatma ve hazine yardımının kesilmesine toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

(İHA)

HDP hakkındaki kapatma, AYM gündeminde
HDP hakkındaki kapatma, AYM gündeminde
HDP hakkındaki kapatma, AYM gündeminde
HDP hakkındaki kapatma, AYM gündeminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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