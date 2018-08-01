HDP Hakkari'de Şehit Olan Anne ve Bebeğe Yapılan Hain Saldırıyı Kınadı: Kabullenmiyoruz

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK 'li teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain tuzak sonucu, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya can verdi.

HDP SALDIRIYI KINADI

Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli imzalarına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır.