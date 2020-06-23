HDP Grup toplantısı Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Darbecilerin kurduğu mahkemelerde yapılan yargılamalar geçersizdir.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Darbecilerin kurduğu mahkemelerde yapılan yargılamalar geçersizdir. O nedenle 27 Mayıs'tan sonra kurulan Yüksek Adalet Divanı'nın kararları ile idam edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamları bu ülkenin tarihindeki en kara sayfalardandır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Sancar, geçen hafta yapılan demokrasi yürüyüşünü nefes alamayan bütün toplum kesimleri için yaptıklarını söyleyerek, "Bazen yolda araçlarımızdan fazla güvenlik ekibi aracı vardı. Gittiğimiz her yerde halk ile buluşmamızın engellenmesi için her şey yapıldı. Ama bilmiyorlar ki 'buluşma' sadece fiziki temasla olmaz. Biz halkımızla sesimizle buluşuruz. Biz halkımızla yüreklerde dolu dolu buluştuk. Ama en önemlisi inançlarımızda, kararlılığımızda buluştuk. Bu yürüyüşü 'en çok gençler için yaptık' desem abartı olmaz. Çünkü gelecek, en çok gençlerin meselesidir ve en çok onları ilgilendirir. Biz demokratik ve özgür bir gelecek için yürüdüğümüzü söylediğimizde esas bugünün gençlerine, yarını özgür bir şekilde verebilmek inancımızı dile getirmiştik. O istediğimizi hedefimizi dile getirmiştik. Toplumun kaynaklarını savaşa ve yandaşa değil gençlere ayrılması için yürüdük" ifadelerini kullandı.

İktidar ortaklarının 27 Mayıs kararlarını yok sayan bir kanun teklifini hazırlayıp, Meclise sunduklarını hatırlatan Sancar, "Çok iyi yaptılar. Evet darbecilerin kurduğu mahkemelerde yapılan yargılamalar geçersizdir. O nedenle 27 Mayıs'tan sonra kurulan Yüksek Adalet Divanı'nın kararları ile idam edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamları bu ülkenin tarihindeki en kara sayfalardandır. Darbeler arasında ayrım yaparsanız darbeciler kadar kötü bir şey yapmış olursunuz. 12 Mart da, 12 Eylül de darbeydi. O mahkemelerin verdiği kararlarla idam edilen Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in ölümleri bir sorun bir yara değil midir? 18 yaşından küçük olduğu halde idam edilen sevgili Erdal Eren'i hatırlatmak yetmez mi? Erdal Eren'i idam sehpasına götüren o mahkemeler meşru mu? Adalet isteğinde ayrımcılık en büyük adaletsizliktir" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA